Terdoodveroordeelde moordenaar VS bekent kort voor executie nog een moord

Een Amerikaanse moordenaar die vorige maand in Mississippi werd geëxecuteerd, heeft kort daarvoor een tweede moord opgebiecht. David Neal Cox was ter dood veroordeeld voor de moord op zijn vrouw in 2010. Enkele weken voor zijn executie bekende hij aan zijn advocaten dat hij in 2007 ook zijn schoonzus had vermoord.

Cox heeft zijn advocaten in detail uitgelegd waar ze de stoffelijke resten van de 40-jarige Felicia Cox kunnen vinden. Naar eigen zeggen had hij "diepe spijt" van zijn daad en wilde hij de familie niet langer in onzekerheid laten over haar lot. Binnenkort begint een zoektocht naar het lichaam van de vrouw.

Cox was al langer verdachte in de zaak, zei de openbaar aanklager van een aantal districten in Mississippi op een persconferentie. De dochter van Felicia Cox, die 18 jaar was toen haar moeder als vermist werd opgegeven, was daarbij aanwezig. Ze zei niets en veegde enkel haar tranen weg.

De 50-jarige Cox was vorige maand de eerste gevangene in Mississippi die werd geëxecuteerd in negen jaar.