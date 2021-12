Roelof Bleker wordt nieuwe burgemeester van Enschede

Roelof Bleker wordt de nieuwe burgemeester van Enschede. Hij is nu nog bestuursvoorzitter van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, de HKU. Daarvoor was hij dijkgraaf van het waterschap Rivierenland en wethouder in Enschede.

Als wethouder was hij betrokken bij de wederopbouw van de wijk Roombeek, na de Vuurwerkramp in 2000. Bleker was jarenlang lid van PvdA, maar is inmiddels partijloos, schrijft Tubantia.

Bleker volgt Onno van Veldhuizen op, die in het voorjaar verrassend aankondigde te vertrekken en nu voor de Raad van State werkt. Naar verwachting wordt de 54-jarige Bleker in februari geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Enschede, dat 160.000 inwoners heeft.

Zestien sollicitanten

De vertrouwenscommissie van de Enschedese raad ervoer Bleker als een kandidaat die prima paste in het geschetste profiel van de nieuwe burgemeester. "Bleker is een bevlogen bestuurder, met een duidelijke motivatie voor Enschede en de regio Twente", schrijft de gemeente in een persbericht. "Hij kent Enschede en voor hem is dit, ook privé, een goed moment om terug te keren naar zijn stad."

Volgens RTV Oost solliciteerden er zestien mensen bij de vertrouwenscommissie. Opvallend was dat er slechts één vrouw solliciteerde. Wie de sollicitanten waren, blijft geheim.