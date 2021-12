Zeeschildpad spoelt aan op strand Westkapelle

Op het strand bij Westkapelle is een jonge zeeschildpad aangespoeld. Volgens de Dierenambulance Zeeland is dat "heel bijzonder', want de dieren komen normaal gesproken niet voor in de Noordzee en kunnen hier ook niet overleven omdat het te koud is. Mogelijk is het dier aangevaren door een schip en daardoor gedesoriënteerd geraakt.

Medewerkers van een strandtent ontdekten het dier en namen hem in een kratje mee naar de zaak, waar ze de dierenambulance belden. "We hadden eigenlijk het idee dat hij langzaam dood aan het gaan was", vertelt Ashley Fliers van de strandtent. "Tot een medewerker van de dierenambulance hem oppakte en hij begon te spartelen."

De schildpad bleek gewond te zijn en is naar Reptielenzoo Iguana in Vlissingen gebracht om te herstellen. "Dat een zeeschildpad hier voorkomt, is zeldzaam", zegt Ad Bom van Iguana tegen Omroep Zeeland. "Waarschijnlijk is hij door een storm via het Kanaal aan komen spoelen." Volgens Bom is er twee keer eerder een levende zeeschildpad aangespoeld. Die dieren zijn toen opgevangen bij Sealife en Blijdorp en daarna gerepatrieerd naar Mexico.

Uitzonderlijk

In Nederland spoelen vaker dode zeeschildpadden aan, maar dat deze schildpad het in het koude water heeft overleefd, is dus bijzonder. De meest noordelijk levende zeeschildpad komt voor in de Middellandse Zee. Ook zwom er vorig jaar een lederschildpad in de Oosterschelde. Dat is een andere soort dan de zeeschildpadden.

De Dierenambulance Zeeland verwacht dat de zeeschildpad over een paar weken sterk genoeg is om uitgezet te worden in Mexico.