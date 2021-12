Reddingswerk bij vulkaan op Java hervat, nog zeker 27 vermisten

Na de vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Java worden nog zeker 27 mensen vermist. Vanochtend is het lichaam van een jongen van 13 gevonden in een dorp dat door de uitbarsting van de vulkaan Semeru is bedolven onder modder, stenen en as. Zeker vijftien mensen zijn om het leven gekomen.

Tientallen mensen liggen, vooral met brandwonden, in het ziekenhuis. In het rampgebied zijn duizenden huizen verwoest.

Nu de weersomstandigheden zijn verbeterd, is na een korte onderbreking het zoeken naar slachtoffers en overlevenden hervat.

Zaterdag spuwde Semeru enorme hoeveelheden gloeiende lava en as de lucht in tot een hoogte van 12 kilometer. Zeker 1700 mensen zijn op de vlucht geslagen, meldt het persbureau AP. Een deel van de mensen die in de buurt van de vulkaan wonen, is gebleven om vee en andere bezittingen te beschermen.

Indonesië telt ruim honderd vulkanen. Op de hellingen wonen tienduizenden mensen omdat de grond er vruchtbaar is.