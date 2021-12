Franse klimmer krijgt na acht jaar helft van edelstenen uit gecrasht toestel

Acht jaar na dato krijgt een Franse bergbeklimmer de helft van een grote hoeveelheid edelstenen die hij vond op de Mont Blanc. De andere helft gaat naar de gemeente Chamonix, aan de voet van de Alpenreus.

De waarde van elk van de twee delen is zo'n 150.000 euro en bestaat uit smaragden, robijnen en saffieren. Sinds 2013 heeft Chamonix geprobeerd de familie van de eigenaar van de stenen te vinden, maar zonder succes.

De edelstenen zijn waarschijnlijk van een van de slachtoffers van een vliegramp uit 1966. Een toestel van Air India stortte toen neer op de flanken van de berg. Alle 117 inzittenden kwamen om het leven. In 1950 was er ook al een vliegtuig van Air India op bijna dezelfde plek neergestort.

In 2013 vond een Franse alpinist een metalen doos met een logo van Air India erop. Daar bleken edelstenen in te zitten. De bergbeklimmer besloot de edelstenen niet te houden, maar naar de politie te brengen. De vinder wil anoniem blijven.

Diplomatieke post en kranten

In de loop der jaren zijn er meer overblijfselen van gecrashte vluchten gevonden. In 2012 werd er negen kilo diplomatieke post aangetroffen. Vorig jaar kwamen er kranten in goede conditie boven water. Ze hadden jarenlang in het gletsjerijs gelegen dat recent is gesmolten. Op de voorpagina's werd bericht over de verkiezing van Indira Ghandi, de eerste en tot nu toe enige vrouwelijke premier van India.

Er zijn in het verleden door klimmers ook menselijke resten van slachtoffers van de vluchten aangetroffen, en motoren van de vliegtuigen.