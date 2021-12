Brandblussers leeggespoten in 20 stadsbussen in Apeldoorn

In Apeldoorn zijn vannacht in twintig bussen van vervoerder RRReis poederblussers leeggespoten. Omdat de bussen onder het bluspoeder zitten, zijn ze voorlopig niet inzetbaar, meldt Omroep Gelderland. Het is niet bekend of dit gevolgen heeft voor de dienstregeling.

De bussen van moederbedrijf Keolis stonden geparkeerd bij een stalling in Apeldoorn. De camerabeelden van de vestiging zijn veiliggesteld en Keolis doet aangifte bij de politie. Er is onderzoek ingesteld naar de dader(s). De bussen worden vanmiddag schoongemaakt. Het is nog niet bekend of de bussen na de schoonmaak meteen weer inzetbaar zijn.

"Wij betreuren het ten zeerste dat er mensen zijn die moedwillig spullen van anderen vernielen. Van andermans spullen blijf je af. Niet alleen is de financiële schade groot, ook zijn de bussen niet inzetbaar", aldus een woordvoerder van het vervoersbedrijf.

Het is niet het eerste vandalistische incident met bussen in Apeldoorn. Zo'n drie weken geleden werden elektrische bussen van de stekker gehaald en werd in één bus ook een poederblusser leeggespoten.