'Investeer 90 miljoen in sociaal ontwikkelbedrijven om personeelstekort aan te pakken'

De sociaal ontwikkelbedrijven steunen vooral op subsidies die door de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zijn gekoppeld aan de werknemers. Die wet is in 2015 vervangen door een nieuwe wet, de Participatiewet. De financiering per persoon vanuit het Rijk is sindsdien volgens Cedris fors lager.

Afgelopen donderdag is de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgerond. Daarbij is over die financiering een motie ingediend door ChristenUnie en CDA. De stemming hierover is aanstaande dinsdag.

Mensen aan het werk bij sociaal werkbedrijf Patijnenburg: