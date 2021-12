Franse republikeinen kiezen Valérie Pécresse als presidentskandidaat

De Franse republikeinen hebben de centrumrechtse politicus Valérie Pécresse verkozen tot hun presidentskandidaat. Ze kreeg ruim 60 procent van de stemmen, die door zo'n 140.000 leden van Les Républicains zijn uitgebracht.

Het is voor het eerst dat de partij, die presidenten als Jacques Chirac en Nicolas Sarkozy heeft geleverd, een vrouw laat meedingen naar het presidentschap. Daar maakte Pécresse dan ook een punt van op het partijcongres: "Vandaag denk ik aan alle vrouwen van Frankrijk. Ik zal alles geven om te zegevieren."

Frankrijk heeft nog nooit een vrouw als president gehad.

Rechtse koers

Pécresse begon haar politieke carrière zo'n twintig jaar geleden. Ze werd in 2002 parlementslid voor de regio Yvelines, waarvan Versailles de hoofdstad is. Vijf jaar later kreeg ze haar eerste ministerspost, voor hoger onderwijs, onder het presidentschap van haar partijgenoot Sarkozy. Sinds 2015 is ze bestuurder van de regio Île-de-France, waarin Parijs ligt.

Pécresse omschrijft zichzelf als "een derde Thatcher, twee derde Merkel", om haar politieke profiel te typeren. Zij presenteerde zich als gematigder dan haar tegenkandidaat Éric Ciotti, die de rechtse vleugel van haar partij vertegenwoordigt en als tweede eindigde in de strijd om de kandidatuur.

Minder verblijfsvergunningen

Toch vaart ook Pécresse de koers van haar partij, die op het gebied van immigratie naar rechts is verschoven. Zo voerde ze campagne met de belofte om het aantal verblijfsvergunningen dat aan immigranten van buiten de Europese Unie wordt gegeven te halveren . Ook wil ze een verbod op het dragen van hoofddoeken door vrouwen die met hun kinderen meegaan op schoolreisjes.

De presidentsverkiezingen zijn in april volgend jaar. Dan neemt Pécresse het op tegen onder meer de rechts-populistische Marine Le Pen en de omstreden rechtse publicist Éric Zemmour.

Ook president Macron stelt zich waarschijnlijk weer verkiesbaar, hoewel hij dat nog niet officieel heeft bekendgemaakt. De peilingen laten zien dat hij de meeste kans maakt om de verkiezingen te winnen.