'Iedereen speelt mee' met het geopolitieke schaakspel rondom Oekraïne

Met cyberaanvallen, het verspreiden van desinformatie en steun aan pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne probeert Moskou het buurland zo instabiel mogelijk te houden, legt Wijninga uit. Die eerste twee strategieën zet Poetin ook in de rest van Europa in om het continent verdeeld te houden en de druk op te voeren.

Wijninga: "Hij hoopt dat er misschien een moment komt waarop de EU zegt: wij trekken onze handen van Oekraïne af. Ons grootste probleem is dat Europa verdeeld is over de Oekraïne-kwestie en de houding tegenover Rusland." Volgens hem is bijvoorbeeld Duitsland behoorlijk mild geworden tegenover Rusland, omdat het land afhankelijker is geworden van de toevoer aan Russisch gas. "Dat maakt het lastig om vanuit Brussel één beleid te voeren."

Vrees in Oekraïne

Ondertussen heeft de regering van de Oekraïense president Zelensky heel duidelijk gekozen voor Europa. Het land wil het liefst lid worden van de NAVO - maar dat is voor Poetin dus onbespreekbaar. "Oekraïne is terecht bang dat het aan zijn lot wordt overgelaten", zegt Deen. Daarom blijft het Europa en de VS steeds wijzen op het bloedige conflict in het oosten van het land, waarbij in zeven jaar tijd 14.000 mensen zijn gedood.