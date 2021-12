Dode man in winkelstraat Venlo, verdachte opgepakt

In een winkelstraat in Venlo is vanmorgen een dode man aangetroffen onder verdachte omstandigheden. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft daarvoor de winkelstraat afgezet.

Er is een verdachte aangehouden. Het gaat om een man, maar het is nog onduidelijk wat zijn relatie tot de overledene is. Ook is onduidelijk waar hij is opgepakt.

De dode man lag in de straat de Parade, in het centrum van Venlo.