210 migranten in een vrachtwagen in Mexico aangetroffen

In Centraal-Mexico hebben de immigratieautoriteiten 210 migranten in een vrachtwagen aangetroffen. In de wagen zaten mannen, vrouwen en kinderen. Het is vooralsnog niet duidelijk uit welk land ze kwamen.

Volgens de autoriteiten negeerde de bestuurder een stopteken bij een controlepunt in de staat Puebla. De truck werd na een achtervolging aan de kant gezet in de buurt van Tecamachalco, zo'n 200 kilometer ten oosten van Mexico-Stad.

De inzittenden lagen op kussens en er waren zelfgemaakte ventilatoren aanwezig. Over de toestand van de migranten is niets bekend. De chauffeur is aangehouden.

Vaker migranten in vrachtwagens

Het is niet voor het eerst dat er grote aantallen migranten in vrachtwagens in Mexico worden gevonden. Twee weken geleden troffen de autoriteiten 600 mensen verdeeld over twee trucks aan in de staat Veracruz. En twee jaar geleden werden bijna 150 migranten opgepakt die in een oplegger zaten verstopt.