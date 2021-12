Financiële schade door online datingoplichting neemt fors toe

Wijngaarde: "Soms vertelt de datingpartner actief te zijn in de wereld van beleggingen met cryptovaluta. Die haalt het slachtoffer over om ook mee te doen, om zo nóg meer geld te verdienen voor hun gezamenlijke toekomst. De inleg komt uiteraard nooit terug, want het gaat om nepbeleggingen."

Carine maakte het mee

De 66-jarige Carine (echte naam bekend bij de redactie) verloor ruim 30.000 euro door online datingfraude. Na het overlijden van haar man installeerde ze Tinder. Ze ontmoette op dat datingplatform een Fransman, althans: dat dacht ze. "Hij was heel vriendelijk en lief en zei precies de dingen die ik wilde horen."

Ze spraken zo'n zes maanden vooral via Tinder en via Google Hangouts, maar Carine hoorde nooit zijn stem. Toch was ze niet achterdochtig, zegt ze. "In het begin vroeg hij niet om geld. Dat kwam pas na een tijdje." De man zei dat hij een erfenis had gekregen, maar dat hij geld nodig had om die open te breken. Ze denkt dat ze in zijn praatjes trapte omdat ze nog rouwde om haar man: "Ik was hartstikke labiel."

Ze kwam uiteindelijk achter de fraude toen de man opnieuw om geld vroeg en zij dat niet meer had. "Dat geld vroeg ik toen aan mijn kinderen en doordat zij kritisch waren, is het balletje gaan rollen."

Carine deed aangifte, maar het geld ziet zij waarschijnlijk nooit meer terug omdat het naar een buitenlandse rekening werd overgemaakt. Ze belde uiteindelijk één keer naar de man en kreeg een "Engels sprekende man met een Indiaas accent" aan de lijn. Daarna heeft ze geen contact meer gehad.