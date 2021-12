Westerse diplomaten hekelen houding Iran bij nucleair overleg

De onderhandelingen over het herstellen van het nucleaire akkoord met Iran verlopen uiterst moeizaam. Dat zeggen Europese en Amerikaanse diplomaten na een gespreksronde van vijf dagen in Wenen. De onderhandelaars spreken waarschijnlijk na het weekeinde verder.

De delegaties kwamen maandag voor het eerst bij elkaar sinds juni, toen de conservatieve president Raisi in Iran aan de macht kwam. Het is de bedoeling dat ze het eens worden over een doorstart van het atoomakkoord uit 2015, dat niet meer wordt nageleefd door Iran sinds de VS zich er onder president Trump uit terugtrok.

Hoe zat het met de Iran-deal? We leggen het uit: