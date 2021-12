Finse politie pakt extreemrechtse verdachten op voor voorbereiden aanslag

De Finse politie heeft vijf mannen opgepakt die ervan worden verdacht een aanslag voor te bereiden. De mannen zijn allen rond de 25 jaar en werden dinsdag al opgepakt in de Finse regio Satakunta in het zuidwesten van het land. De politie maakte het nieuws vandaag pas bekend.

De mannen hangen volgens de politie extreemrechts gedachtengoed aan, maar ze behoren niet tot een bepaalde groepering.

Hoe concreet het plan voor de aanslag was of welk doel ze zouden hebben gehad, wilde de politie niet zeggen. Wel werden wapens en explosieven getoond die eerder al in beslag waren genomen. Volgens de politie is het gevaar met de arrestatie geweken.

Onderzoek begon in 2019

De politie begon het onderzoek naar de mannen al eind 2019. Op dat moment werden ze nog niet verdacht van voorbereiding van een terroristische daad, maar van een ernstig vuurwapendelict.

Voor het onderzoek werkte de Finse politie nauw samen met Europol en de Finse geheime dienst. De mannen worden ook verdacht van onder meer diefstal met terroristisch motief.