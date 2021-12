Burgemeester Medemblik doet aangifte van anti-migrantentekst makelaar

Burgemeester Frank Streng (VVD) van de gemeente Medemblik heeft aangifte gedaan tegen een makelaar. "Er is een anti-migrantenbeleid", schreef die in een advertentie voor een huurwoning. "De gemeente Medemblik houdt niet van buitenlanders, dus u kunt hier helaas niet wonen."

De advertentie werd vorige maand geplaatst en leidde tot verbaasde reacties op sociale media. De gemeente reageerde ook op Twitter en zei zich niet te herkennen in de uitspraak.

Wel heeft de gemeente aangegeven dat het huis alleen bewoond mag worden door één huishouden. Volgens NH Nieuws wilde de gemeente voorkomen dat het huis verhuurd zou worden aan meerdere arbeidsmigranten. "Het verdienmodel is dat je het huis verhuurt aan expats", zegt de burgemeester tegen de regionale omroep. "Op een moment dat een huis in vieren wordt gedeeld, is dat een goudmijn."

Misverstand

Volgens de regels van de gemeente mocht het huis alleen worden verhuurd voor de reguliere marktconforme prijs. "En daar wordt zo'n makelaar natuurlijk niet blijer van", zegt de burgemeester. "Dus die zei: 'de gemeente verbiedt mij migranten te huisvesten'. Dat is een groot misverstand."