Karl Nehammer wordt de derde bondskanselier van Oostenrijk in 3 maanden

Karl Nehammer, de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, wordt de nieuwe bondskanselier. Het bestuur van de Oostenrijkse Volkspartij ÖVP heeft hem gekozen. Nehammer zal ook de nieuwe partijleider zijn.

Donderdag maakte de huidige kanselier Alexander Schallenberg zijn vertrek bekend. Hij volgde in oktober Sebastiaan Kurz op die aftrad vanwege een corruptieschandaal. Kurz zou in 2016 overheidsgeld hebben gebruikt om peilingen in zijn voordeel te manipuleren. Daarna werd hij de leider van de conservatieve ÖVP en werd hij bondskanselier.

Schallenberg stopt als regeringsleider omdat hij vindt dat de kanselier ook ÖVP-leider moet zijn. Die partij heeft de meeste zetels in de Bondsdag. Zelf wil Schallenberg zijn partij niet leiden. Schallenberg blijft wel lid van het kabinet, hij keert terug naar zijn vorige functie als minister van Buitenlandse Zaken.

De 49-jarige Nehammer is oud-militair. In zijn land was hij tijdens de coronapandemie als minister onder andere verantwoordelijk voor handhaving van lockdowns en beperkingen. Hij werd door de Oostenrijkse media getipt als de meest waarschijnlijke kandidaat om de volgende ÖVP-leider en kanselier te worden.