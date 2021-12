Amerikaanse toezichthouder wil miljardendeal in chipsector voorkomen

De Amerikaanse toezichthouder voor consumentenzaken begint een zaak om een megadeal in de chipsector te voorkomen. De Federal Trade Commission (FTC) is tegen de overname van de Britse chipontwerper Arm door het Amerikaanse bedrijf Nvidia, een producent van grafische kaarten. Met de deal is omgerekend zo'n 35 miljard euro gemoeid.

Volgens de toezichthouder ontstaat er door de overname een te groot bedrijf dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën zou kunnen schaden.

De chips van Arm worden gebruikt in bijvoorbeeld mobiele telefoons en slimme huishoudelijke apparatuur. Nvidia zei eerder dat de overname bedoeld is om een leidend bedrijf in kunstmatige intelligentie te worden. Maar critici maakten zich meteen al zorgen dat de chips van Arm na de deal niet meer beschikbaar zijn voor concurrenten van Nvidia.

Zorgen

Ook de Amerikaanse toezichthouder voor Consumentenzaken is bang dat concurrenten van de Amerikaanse producent van grafische kaarten te veel nadeel ondervinden van de megadeal. Toezichthouders in Groot-Brittannië en de Europese Unie hebben soortgelijke zorgen.

Nvidia zegt in een reactie dat het zich zal verzetten in de zaak van de FTC en dat het bedrijf blijft uitleggen waarom deze overname juist goed is voor de hele technologische industrie.

De zaak dient waarschijnlijk in augustus volgend jaar.