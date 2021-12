Parkeergarage in Eindhoven kostte 20 miljoen, maar staat al half jaar bijna leeg

Een nieuwe parkeergarage in Eindhoven lijkt in de stad niet aan te slaan. De garage aan de rand van de stad opende een half jaar geleden en kostte ruim twintig miljoen euro, maar bijna niemand parkeert er zijn auto.

De parkeergarage met vijf verdiepingen en 164 parkeerplaatsen zou moeten helpen om het centrum Eindhoven autoluwer te maken. Maar het nieuwe transferium lijkt vooralsnog niet echt aan te slaan en wordt volgens Omroep Brabant nagenoeg niet gebruikt.

Ook de cijfers liegen er niet om. In het afgelopen half jaar maakten gemiddeld 25 mensen per dag gebruik van de garage. Dat leverde de gemeente dus gemiddeld slechts honderd euro per dag op. Het kost de gemeente jaarlijks 300.000 euro om de parkeergarage open te houden, ruim 800 euro per dag.

Wel of geen weggegooid geld?

"Geld in de put gooien", meent raadslid Dré Rennenberg van het Ouderen Appèl. "Het is een ondoordacht plan geweest. We hadden nog jaren moeten wachten met deze garage, totdat het centrum helemaal autoluw was gemaakt", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Linda Hofman van het CDA baalt er ook van, maar zij ziet ook nog kansen. "Wij zijn erg teleurgesteld, maar het is zeker geen weggegooid geld. Kijk naar Den Bosch, daar werkt zo'n transferium ook. We moeten meer reclame maken voor deze garage."

LPF-raadslid Tjerk Langman is het met haar eens. "Het beleid van de gemeente is om het gebruik van auto's in het centrum te ontmoedigen. Dan moet zo'n parkeergarage als deze aan de rand van de stad er gewoon zijn. Deze parkeerplekken heb je gewoon nodig, anders heb je straks echt een probleem."

'Parkeergarage voor de toekomst gebouwd'

Volgens verantwoordelijk wethouder Monique List is de leegte vooral de schuld van corona. "We hebben geen evenementen, de sportverenigingen hebben weinig bezoekers, mensen wordt verzocht thuis te werken en het centrum heeft relatief weinig winkelend publiek gehad", legt ze uit.

Is het geen geldverspilling? Absoluut niet, meent de wethouder. "Deze parkeergarage is voor de toekomst gebouwd. We gaan steeds meer bouwen in het centrum en geven meer ruimte aan groen. Dus dat betekent dat er ook minder parkeergelegenheid straks zal zijn."

Eindhoven wil over een kleine tien jaar alle auto's en vrachtwagens op fossiele brandstoffen binnen de ring weren. Alleen elektrische of op waterstof aangedreven vervoersmiddelen zijn dan nog welkom. Daar moet deze parkeergarage bij gaan helpen. De wethouder wil de garage de komende tijd meer gaan promoten. Zo kun je er tot en met 9 januari gratis parkeren.