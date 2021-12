Duitse aangifte tegen C&A wegens slavernij en uitbuiting Oeigoeren

Een Duitse mensenrechtenorganisatie heeft in Nederland aangifte gedaan tegen C&A wegens medeplichtigheid aan slavernij en uitbuiting. Het kledingbedrijf zou weten of moeten weten dat sokken die het verkoopt mogelijk door Oeigoerse dwangarbeiders in China zijn gemaakt, zegt ECCHR.

In Duitsland en Frankrijk lopen soortgelijke procedures tegen C&A en onder meer Nike en State of Art. "Dit is de eerste Nederlandse aangifte wegens mensenrechtenschendingen in de kledingindustrie", zegt advocaat Barbara van Straaten in NRC. Zij heeft de aangifte voor ECCHR in Nederland gedaan.

Misdrijven tegen de menselijkheid

Van Straaten zegt dat al jaren bekend is dat er "schrijnende misstanden" zijn in de kledingindustrie, vooral in Azië. In de Chinese provincie Xinjiang gebeurt dat op zo'n grove wijze dat er sprake is van misdrijven tegen de menselijkheid, aldus Van Straaten.

In Xinjiang zitten naar schatting 1 miljoen leden van de Oeigoerse minderheid onder het mom van heropvoeding opgesloten. Volgens mensenrechtenorganisaties wordt hen in 'werkkampen' bijgebracht hoe ze zich als Chinese modelburgers dienen te gedragen. Ook zou er sprake zijn van seksueel misbruik en gedwongen sterilisatie.

Daarnaast zouden bewoners van de werkkampen op katoenvelden en in kledingfabrieken gedwongen aan het werk worden gezet.

Correspondent Sjoerd den Daas bezocht vorig jaar de provincie Xinjiang. De politie probeerde te verhinderen dat hij bij een kamp filmde: