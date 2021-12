Kabinet wil niet tornen aan maatregelen, dus geen uitzondering voor avondsport

Er moet niet gemorreld worden aan de coronamaatregelen die sinds afgelopen weekend gelden. Dat betoogde demissionair premier Rutte in een debat met de Tweede Kamer.

Verschillende partijen vroegen in het debat over de recent genomen maatregelen om een uitzondering op de avondlockdown voor amateursport. D66, CDA, SP, Denk, GroenLinks en JA21 vragen zich af hoe effectief die maatregel eigenlijk is. Ook zien zij grote nadelen in het feit dat veel kinderen en volwassenen nu thuis zitten in plaats van te bewegen.

Wel hamburgers, niet sporten

"Je kunt 's middags wel met zijn allen een hamburger gaan eten, maar 's avonds mag je niet met datzelfde groepje naar het sportveld", zei D66-Kamerlid Paternotte. "Is sport onderdeel van het probleem of onderdeel van de oplossing van deze pandemie?", vroeg Denk-Kamerlid Kuzu.

Maar Rutte vindt dat het pakket maatregelen moet blijven zoals het is. "Een uitzondering betekent weer extra bewegingen van grote groepen mensen. Ik vind het echt heel onverstandig om het pakket te verlichten, omdat we in een ernstige crisis zitten." Rutte zegde wel toe dat, mocht er ruimte komen, sporten vooraan staat bij de versoepelingen.

Effect per maatregel

Een deel van de Tweede Kamer was gefrustreerd doordat het kabinet niet kan aangeven hoe effectief bepaalde maatregelen eigenlijk zijn. "Wat is het effect van het eerder sluiten van winkels? Wat zou het effect zijn als je langer mag sporten?", zei GroenLinks-Kamerlid Westerveld. "We nemen verregaande besluiten en we hebben van veel maatregelen geen flauw benul of ze werken."

SP-Kamerlid Hijink stelde voor dat het Outbreak Management Team voortaan per maatregel laat zien wat het effect is, zodat de Kamer het coronabeleid gerichter kan bijsturen. Maar volgens Rutte is dat onmogelijk. "Het OMT is niet in staat te berekenen wat welke maatregel precies doet met het reproductiegetal."

Hij wees erop dat het hele maatregelenpakket volgens het RIVM leidt tot een daling van het aantal contactmomenten met 25 tot 35 procent. Dat zou genoeg moeten zijn om het R-getal onder de 1 te krijgen.

GroenLinks-Kamerlid Westerveld somde op welke coronamaatregelen de afgelopen tijd hebben gegolden voor buiten sporten: