Tel Aviv duurste stad om in te leven, Amsterdam daalt op lijst

Tel Aviv is de duurste stad om in te leven, volgens een jaarlijks onderzoek van The Economist Intelligence Unit. Hoofdreden is volgens de onderzoekers dat de Israëlische munt, de sjekel, in waarde is toegenomen ten opzichte van veel andere munten. Dat komt vermoedelijk mede door de snelle corona-vaccinatiecampagne van Israël.

Een inwoner van de Israëlische stad heeft onder meer last van de hoge prijzen in de winkels, in vergelijking met andere steden. Zo is alcohol er relatief duur, maar ook voor vervoer en recreatie is een inwoner veel geld kwijt.

Vorig jaar was Parijs nog de duurste stad. De Franse stad staat nu op de tweede plek op de ranglijst.