CNN schorst sterpresentator Chris Cuomo om hulp aan broer in wangedragzaak

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft presentator Chris Cuomo voor onbepaalde tijd geschorst omdat hij zijn broer Andrew heeft geholpen toen die eerder dit jaar door meerdere vrouwen werd beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag. In verband met die beschuldigingen trad de Democraat in augustus af als gouverneur van New York.

De schorsing volgt op het vrijgeven van verslagen door het Openbaar Ministerie in New York, waaruit blijkt dat Chris Cuomo veel verder ging om de naam van zijn broer te zuiveren dan was aangenomen. Uit de nieuwe stukken valt op te maken dat Cuomo zijn broer vooraf op de hoogte wilde brengen van negatieve berichtgeving over de beschuldigingen.

Verder zou de presentator bronnen onder druk hebben gezet om informatie te geven over de vrouwen die zijn broer van seksueel wangedrag beschuldigden, om die informatie vervolgens door te spelen naar medewerkers van de gouverneur. Daarnaast dacht hij mee over de publieke verklaringen van Andrew en speelde hij een rol in diens verdedigingsstrategie.

Cuomo heeft nog niet op zijn schorsing gereageerd.

'Familie op eerste plaats'

Eerder had Chris Cuomo al tegen zijn werkgever erkend dat hij zijn broer had bijgestaan met advies toen die geconfronteerd werd met de beschuldigingen. Hij heeft daarvoor zijn excuses aangeboden aan collega's. De nieuwszender heeft toen toegegeven dat het gedrag van de CNN-ster niet door de beugel kon en heeft hem berispt, maar daar bleef het toen bij.

CNN zegt dat de nieuwe informatie over de betrokkenheid van de presentator serieuze vragen opwerpt, en dat er nu alsnog tot schorsing is overgegaan. "We vonden dat hij in een unieke positie zat en dat hij zijn familie op de eerste plaats moest zetten, en zijn baan op de tweede. Maar deze documenten wijzen erop dat hij verder betrokken was bij de zaak van zijn broer dan we tot nu toe wisten."

Cuomo werkt sinds 2013 bij CNN, waar hij het nieuws- en achtergrondenprogramma Cuomo Prime Time presenteert. Hij is een bekend gezicht van de nieuwszender, zijn avondprogramma is regelmatig de best bekeken show op CNN.