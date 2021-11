Josephine Baker als eerste vrouw van kleur bijgezet in Panthéon

Ook illusionist Hans Klok vindt het een speciale dag. Al sinds hij als 6-jarige beelden van Baker zag in het Polygoonjournaal, is hij onder de indruk. "Haar optredens zijn vol opsmuk, daar ben ik zelf ook wel van. Daarbij heeft ze nooit opgegeven als het in haar carrière tegenzat, want die periodes waren er ook. Maar haar grootste verdienste - met haar verzetswerk, haar strijd voor de burgerrechten en met haar grote familie - is dat ze altijd de boodschap verspreidde dat we met zijn allen kunnen samenleven."

Controversieel

Sommige zwarte mensen in Frankrijk wijzen erop dat Baker ook een controversiële figuur is: door te dansen in een bananenrokje beantwoordde ze precies aan het stereotype witte beeld van zwarte mensen. Pap Ndiaye beaamt dat. "Ze werd daar ook toen al voor bekritiseerd", zegt hij. "Maar vergeet niet dat ze pas 19 was toen ze naar Frankrijk kwam en nauwelijks op school had gezeten. Ze heeft tijd nodig gehad om zich politiek bewust te worden van zichzelf en van de wereld."

Op verzoek van haar nabestaanden blijft Bakers lichaam begraven in Monaco. In het Panthéon wordt een kist geplaatst met aarde uit de VS, Frankrijk en Monaco. Daar komt een cenotaaf bij, een grafmonument voor iemand waarvan het stoffelijk overschot op die plek ontbreekt.