Uiterst rechtse stokebrand Éric Zemmour officieel presidentskandidaat Frankrijk

Na weken van speculatie over zijn kandidatuur heeft de uiterst rechtse polemist Éric Zemmour zich kandidaat gesteld voor de Franse presidentsverkiezingen, in april volgend jaar. In een video op sociale media verklaarde hij dat hij Frankrijk wil redden, en riep hij kiezers op om het land terug te nemen van "minderheden die de meerderheid onderdrukken".

Een verrassing is Zemmours kandidatuur niet. De nieuwkomer zonder lidmaatschap van een traditionele politieke partij trok al maanden in de campagnestand het land door - officieel voor een boekentour - en in de Franse pers wordt hij al lang genoemd als de grote concurrent van de rechts-populistische Marine Le Pen met haar gevestigde Rassemblement National.

In de peilingen haalt Zemmour rond de 15 procent van de stemmen met zijn felle anti-islam en -immigratiestandpunten. Hij werd bekend als journalist bij de conservatieve krant Le Figaro en dook de laatste jaren vooral op bij uiterst rechts georiënteerde nieuwszender CNews, doorgaans met polariserende bijdragen en angstbeelden over het verval van het traditionele Frankrijk.

Buitenlander in eigen land

"Lange tijd was ik gelukkig met de rol van journalist. Maar ik kan er niet langer op vertrouwen dat een politicus de moed heeft om het land te redden van het tragische lot dat het wacht", licht de 63-jarige mediapersoonlijkheid zijn kandidatuur toe. "Daarom heb ik besloten om mezelf verkiesbaar te stellen bij de presidentsverkiezingen."

In de aankondiging van zijn kandidatuur voor het presidentschap spelen migratie en de islam opnieuw een grote rol. Zijn citaten in de video van ruim 10 minuten, vol ronkende historische verwijzingen naar wat Zemmour de Franse glorietijd vindt, zijn versneden met beelden van vrouwen met hoofddoeken en zwarte mannen. "Je bent een buitenlander in je eigen land", zegt hij daarbij.

Zijn uitgesproken standpunten, gestoeld op ideeën van radicaal-rechtse filosofen die geloven dat migranten de autochtone Franse bevolking zullen "vervangen", leidden er al twee keer toe dat hij is veroordeeld voor discriminatie en haatzaaien. Ook onder meer zijn typering van alleenstaande asielzoekers - "dieven en verkrachters" - maakte veel los in Frankrijk.

Geen buitenlands klinkende namen

Andere uitspraken die Zemmours grote populariteit temperen, zijn bijvoorbeeld zijn oproep om kinderen niet langer "buitenlands klinkende" namen te geven. Verder choqueerde hij kiezers onder meer met de opmerking dat Vichy-Frankrijk, de regering van maarschalk Pétain die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi's, Joden juist heeft beschermd.

Volgens de meeste peilingen zou Zemmour het tegen Marine Le Pen opnemen voor een tweede plaats bij de presidentsverkiezingen. Hij komt dus uit op ongeveer 15 procent van de stemmen, Le Pen staat doorgaans iets hoger. Volgens vrijwel alle opinie-onderzoeken zou zittend president Macron op dit moment op kop gaan.