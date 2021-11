Plafond winkelcentrum Beek stort in over lengte van 150 meter

Een deel van het plafond van winkelcentrum Makado in Beek is vanavond naar beneden gekomen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is tijdens werkzaamheden een storing opgetreden in de sprinklerinstallatie waardoor het water begon te stromen.

Dat water kwam op het plafond terecht. Door het gewicht stortten plafondplaten over een lengte van 150 meter naar beneden.

Bezaaid met plafondplaten

Delen van de vloer liggen bezaaid met plafondplaten en een gedeelte van het winkelcentrum is onder water komen te staan. "Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm", aldus een woordvoerder van de brandweer tegen 1Limburg.

Het opruimen gaat volgens de brandweer de hele nacht duren. Of de winkels morgen weer open kunnen is nog niet duidelijk.

Dit is hoe de ravage eruitziet: