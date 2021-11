In beeld: 41 kerstbomen en 79.000 lampjes, Witte Huis is klaar voor Kerst

Het Witte Huis is klaar voor Kerst. Het verblijf van de Amerikaanse president in Washington is versierd voor de feestdagen, en er was vandaag een presentatie door first lady Jill Biden. Het thema dit jaar is 'geschenken uit het hart'.

Het thema is terug te zien in meerdere kamers in het pand. Zo wordt in de bibliotheek stilgestaan bij 'het geschenk van leren' en in de eetkamer bij 'het geschenk van familie'.

Dit jaar zijn er 41 kerstbomen versierd, is er 180 meter lint gebruikt en branden er 300 kaarsen. Ook zijn er 79.000 kerstlampjes opgehangen. Dat alles door honderd vrijwilligers, die er een week mee bezig zijn geweest.

Zo ziet die kerstversiering eruit: