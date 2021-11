Strengere lobbyregels voor oud-bewindsleden, moet belangenverstrengeling voorkomen

Er komen strengere regels voor (oud-)bewindspersonen die een nieuwe baan willen aanvaarden. Dit om belangenverstrengeling en ongewenste lobbyactiviteiten te voorkomen, schrijft demissionair minister Ollongren aan de Tweede Kamer. Het kabinet komt met de uitbreiding van de regels op aandringen van de Kamer.

De discussie over oneigenlijke beïnvloeding en belangenverstrengeling na een politieke loopbaan laaide onlangs op nadat Cora van Nieuwenhuizen, oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat, overstapte naar het bedrijfsleven. Zij is nu voorzitter van de branchevereniging van energiebedrijven.

Bij het aanscherpen van de regels nam het kabinet de aanbevelingen van de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) mee.

Afkoelperiode

Zo krijgt een oud-minister of -staatssecretaris voortaan niet meer alleen een verbod om te lobbyen op het terrein waar hij of zij bestuurlijk actief was, maar mag dat ook niet meer op verwante beleidsterreinen waarmee diegene actieve bemoeienis had.

Bewindspersonen zijn in praktijk namelijk ook actief op terreinen die formeel onder een ander departement vallen. In dienst treden bij een lobbyorganisatie mag nog steeds wel, maar lobbycontacten met het eigen ministerie of een ministerie dat daaraan grenst dus niet meer.

Verder mogen oud-kabinetsleden twee jaar niet als ambtenaar in dienst treden bij hun voormalige ministerie of commerciële opdrachten aanvaarden. Een functie in een adviescommissie blijft wel mogelijk. Ook komt er een 'afkoelperiode' voor oud-bewindslieden: ze moeten voortaan een onafhankelijke commissie advies vragen over de toelaatbaarheid van hun nieuwe baan.

De regels gaan per direct in, aldus Ollongren in haar brief.