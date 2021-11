Twitter-topman Jack Dorsey stapt per direct op

Dorsey gaf sinds 2015 leiding aan het bedrijf. Hij was niet alleen topman van Twitter, maar is dat ook van betaaldienst Square. Dat bedrijf heeft hij in 2009 opgericht. Het aandeel van Twitter staat op de Amerikaanse beurs na het nieuws bijna 4 procent in de plus. Square staat iets in het groen.

In februari 2020 wilde een activistische belegger, Elliott Management, nog van Dorsey af als hoogste baas van Twitter. Een belangrijke reden was zijn dubbelrol als ceo van Twitter én Square. Later dat jaar kwamen de partijen tot overeenstemming; hij mocht toch aanblijven.

Dorsey plaatste gisteren op zijn Twitter-account, @jack, nog een bericht met de tekst "I love Twitter":