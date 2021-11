Podcast De Dag: over omikron, vaccins en boosters

Virologen wereldwijd maken zich grote zorgen over de omikronvariant van het coronavirus. Daarover is nog weinig bekend, maar er zijn signalen dat die besmettelijker is dan de deltavariant en mogelijk ook beter bestand tegen de huidige vaccins. En dat terwijl het bedwingen van de deltavariant al zo moeizaam gaat en in Nederland de boosterprikcampagne net op gang komt. Deze week beginnen de verpleeghuizen met het zetten van de derde prikken.

Hoogleraar Immunologie van vaccinaties Debbie van Baarle vertelt in podcast De Dag wat er tot nu toe bekend is over de omikronvariant, wat de mogelijke gevolgen zijn voor de bescherming door vaccins en wat dit ook voor de boostercampagne betekent. En Shequita Kalloe van Argos Zorggroep vertelt over de situatie in verpleeghuizen, waar het percentage sterfgevallen weer net zo hoog is als in de tweede coronagolf in november vorig jaar, voor de vaccinaties. Er is daar met met smart op die boosters gewacht. Had er leed voorkomen kunnen worden als de 'oppepprikken' eerder waren gekomen?

