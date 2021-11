Zeker tachtig seniorenwoningen ontruimd in Den Bosch vanwege gaslek

Een seniorencomplex aan de Doornburgstede in Den Bosch is ontruimd vanwege een gaslek. Het lek ontstond in een kruipruimte onder één van de gebouwen. Er is volgens de Veiligheidsregio een gevaarlijke hoeveelheid gas vrijgekomen, waardoor er ontploffingsgevaar is.

Het lek werd vanochtend rond 09.30 uur gemeld. Het is ontstaan bij werkzaamheden. Inmiddels is het gaslek gedicht door netbeheerder Enexis. De brandweer lucht de kruipruimte nu door.

Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen, schrijft Omroep Brabant. Ze zijn met bussen opgehaald en worden nu opgevangen in de Maaspoorthal.

Een deel van de bewoners is wel geschrokken. "Ik stond net te douchen toen er op de deur werd gebonsd. Politie voor de deur. Iedereen moest naar buiten", zegt een van hen. Een andere bewoner heeft foto's gemaakt van de ontruiming. "Die stuur ik naar mijn buren, dan weten ze wat er aan de hand is in onze straat. Anders is het schrikken als ze straks thuiskomen."