Hele week geen vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport is vanaf vandaag zeven dagen gesloten vanwege werkzaamheden aan de taxibaan. Al het vliegverkeer, behalve politie- en traumahelikopters, moet uitwijken naar andere luchthavens.

Het is de enige taxibaan op de luchthaven. "Als we dit moeten doen met landend en stijgend vliegverkeer, kost dat maanden extra tijd, nu doen we het in zeven dagen. We werken dag en nacht door, daarmee kunnen we veel tijd winnen", zegt Raymond de Jong van de luchthaven tegen Rijnmond.

De taxibaan heeft veel gaten en scheuren, de laatste renovatie was ruim twintig jaar geleden. De komende dagen wordt een laagje asfalt van de baan geschraapt. Dat wordt hergebruikt in een nieuwe laag. Ook de fundering van de weg wordt aangepakt en er komt nieuwe led-verlichting langs de baan. Daarnaast worden de borden langs de taxibaan vervangen.

Grote schoonmaak

Nu het vliegveld tijdelijk is gesloten, is ook de kans gegrepen om de vertrek- en aankomsthallen een grote schoonmaakbeurt te geven. Daarnaast worden de technische installaties nagelopen.

Behalve aan de taxibaan wordt er de komende tijd ook onderhoud gepleegd aan andere onderdelen van de luchthaven. De gehele renovatie duurt tot volgend jaar april.