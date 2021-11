Wekdienst 29/11: Mondkapjes op scholen • Rechtszaak tegen Epstein-rechterhand Maxwell

En dan nog even dit:

Een kat uit Groningen heeft de afgelopen week een bijzondere reis afgelegd. De 15-jarige kater was een onverwachte passagier op een schip dat vanuit Groningen naar het Zeeuwse Hansweert was gevaren. Hij sprong aan boord van een binnenvaartschip in Groningen. De schipper zag hem wel, maar ging ervan uit dat de kat voor vertrek uit zichzelf ook weer op de kade zou springen.

Het schip vertrok en onderweg, zo'n drie dagen later, werd de kat doorweekt en rillend op het dek gevonden. Men ontfermde zich over de kat en het schip meerde daarna aan in het Zeeuwse Hansweert, waar de schipper de dierenambulance belde. De kat werd ondergebracht in een dierenasiel in Goes en kon al snel worden opgehaald door zijn eigenaar.