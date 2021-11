KNMI waarschuwt voor gladheid, al meerdere ongelukken gebeurd

Het KNMI waarschuwt voor gladheid op de wegen in het land. Afgelopen avond zijn al meerdere ongelukken gebeurd, vooral in de regio Den Haag. Tot morgenochtend 08.00 uur geldt overal code geel, met uitzondering van de Waddeneilanden.

In het zuidwesten kan het glad zijn door sneeuw en hagel, meldt het KNMI. Op andere plekken in het land kunnen natte wegen opvriezen en glad worden. Er zijn veel strooiwagens ingezet om de ergste gladheid te voorkomen.

Omroep West maakt melding van meerdere ongelukken in de regio. In Honselersdijk belandde een auto tijdens een hagelbui in een sloot. De bestuurder kon zichzelf redden. Op de A20 bij Maasland botsten twee auto's op elkaar en op de A4 bij het Prins Clausplein kwam een wagen in de vangrail terecht.