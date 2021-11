Onderhandelingen Iran-deal gaan verder, maar weinig hoop op doorbraak

Het herstellen van de controles zal in Wenen het belangrijkste gesprekspunt zijn, denkt politiek analist Sara Mehrinejad. "Daarvoor ligt de bal bij Iran: zij zullen moeten laten zien dat ze serieus willen praten. Als ze echt een kernwapen willen, zijn de controles niet in hun belang."

Wat wil Amerika?

In de eerste plaats: een plek aan de onderhandelingstafel. Volgens de regering-Biden had de harde aanpak van Trump een averechts effect: de Iraniërs hebben sterker teruggebouwd en zijn minder bereid om te praten. Het opleggen van extra sancties is volgens deze regering niet de manier om Iran van koers te laten veranderen, al wordt het niet helemaal uitgesloten. "Het is ironisch: Biden belooft de diplomatieke weg te kiezen, maar dreigt met het verhogen van de druk als Iran niet wil luisteren", aldus Golriz.

Te veel concessies wil de VS dan ook niet doen. Iran wil pas weer met Amerika praten als alle 1500 sancties uit de Trumptijd worden opgeheven. Ook moet Biden beloven dat de VS nooit meer uit het verdrag stappen. Zo ver wil Biden niet gaan: hij wil sancties met betrekking tot mensenrechten en terrorisme behouden, en hij voelt weinig voor een belofte.

De Amerikanen lijken dan ook in te zien dat een directe terugkeer in het akkoord er niet in zit. Er wordt al gespeeld met het idee van een interim-deal tussen Iran en Israël. Daar is ook weinig kans op: Israël en Iran voeren regelmatig cyberaanvallen op elkaar uit.

Wat wil Iran?

Iran kreeg dit jaar een nieuwe regering onder leiding van Ebrahim Raisi. Hij lijkt juist minder geïnteresseerd te zijn in diplomatiek. "Raisi was niet eens aanwezig bij de besprekingen met het atoomagentschap van de VN", zegt Mehrinejad. "Ik denk niet dat hij daadwerkelijk mee wil doen aan de controles van de VN, en dat kan tot problemen leiden in Wenen."

Iran spreekt ook niet van nucleaire onderhandelingen: de hoofdonderhandelaar noemt het 'besprekingen om sancties op te heffen'. Het verbeteren van financiële relaties zou volgens Mehrinejad een positieve invloed hebben op de koers van de rial, de Iraanse munt. "Om het regime in stand te houden moet de economie stabiel zijn. Daarvoor is een betere band met het Westen nodig, en dat weet Raisi ook. Dat is dubbel."

Het is de vraag of Iran hiervoor nucleaire capaciteit op wil geven. "Voor Iran is de invloed in de regio het belangrijkst", zegt Golriz. "Door de verkoop van olie komt er geld binnen, dus ik denk niet dat het opheffen van sancties genoeg reden is om toe te geven. Het beperken van Westerse invloed is belangrijker."