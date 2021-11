Off-White-oprichter en modeontwerper Virgil Abloh (41) overleden

De Amerikaanse modeontwerper, dj en Off-White-oprichter Virgil Abloh is op 41-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie op Instagram bekendgemaakt. Abloh leed aan een zeldzame vorm van kanker, waar hij in 2019 mee werd gediagnostiseerd. Het nieuws over de diagnose hield hij privé, evenals de behandelingen die hij onderging.

Ondanks de diagnose, bleef Abloh verder werken als modeontwerper. Zo ontwierp hij sinds 2018 herencollecties voor het Franse luxemodehuis Louis Vuitton. Zijn familie schrijft op Instagram dat Abloh ook tijdens zijn ziekte zijn "werkethiek" behield, en optimistisch en nieuwsgierig bleef.