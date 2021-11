Dode en gewonden bij ongeluk op A325 tussen Arnhem en Nijmegen

Bij een ongeluk op de A325 bij Ressen, tussen Arnhem en Nijmegen, is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond.

Volgens de politie waren bij het ongeluk meerdere voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ook zijn twee traumahelikopters opgeroepen, meldt Omroep Gelderland. De snelweg in de richting van Nijmegen is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A12 en A50.