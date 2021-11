Grote brand in bedrijfspand Hedel, 'pand eigendom van afgeperst fruitbedrijf'

In Hedel heeft vanmiddag een grote brand gewoed in een oud bedrijfspand. De brand is inmiddels onder controle, er raakte niemand gewond.

De brand in de voormalige kippenslachterij brak rond 13.30 uur uit. Vanwege rookoverlast gaf de veiligheidsregio omwonenden het advies om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. Het gebouw stond leeg en er was niemand aanwezig. Enkele uren laten was de brand geblust.

Bedreigd en afgeperst

Uit gegevens van het kadaster blijkt dat het pand eigendom is van fruithandel De Groot, meldt Omroep Gelderland. Directie en medewerkers van dat bedrijf worden sinds 2019 bedreigd en afgeperst, nadat medewerkers 400 kilo cocaïne hadden ontdekt in een lading bananen.

Het bedrijf stapte naar de politie en sindsdien willen de criminelen die achter het transport zitten geld zien van het fruitbedrijf. Er werd geschoten op huizen, brand gesticht bij andere huizen en er werd een handgranaat bij iemand naar binnen gegooid. In juni werd duidelijk dat de politie al bijna twee jaar lang tussen de 300 en 400 medewerkers van het fruitbedrijf, directieleden en hun familie beveiligt.

Of er een relatie is met de brand in de voormalige kippenslachterij is onbekend. Hoe de brand is ontstaan is ook nog onduidelijk.