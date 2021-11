Bus raakt van de weg in Utrecht, vier gewonden

In Utrecht is een stadsbus van de weg geraakt en een talud op gereden. Vier mensen raakten gewond.

De bus reed onderaan een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal rechtdoor waar hij een bocht had moeten nemen en reed een talud op. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens RTV Utrecht raakte de chauffeur onwel, maar de veiligheidsregio kon nog niets zeggen over de toedracht.

Hulpdiensten zijn ter plaatse. De brandweer heeft de bus gestabiliseerd en ongeveer 30 mensen uit de bus geholpen. Een verslaggever van RTV Utrecht meldt dat de gewonden kneuzingen en snijwonden hebben. De chauffeur zou zijn gereanimeerd.

Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse: