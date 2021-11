Wekdienst 28/11: Avondlockdown van kracht • Meer bekend over omikronvariant in Nederland

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is de eerste dag van de nieuwe coronamaatregelen: vanaf vandaag is de avondlockdown van 17.00 uur tot 05.00 uur 's ochtends van kracht. Horeca, 'niet-essentiële' winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken en sportscholen moeten dan hun deuren sluiten. De maatregel geldt voor minstens drie weken.

Het RIVM maakt meer bekend over het onderzoek naar de omikronvariant, die vermoedelijk bij meerdere personen die zijn teruggekomen uit Zuid-Afrika is aangetroffen.

Alle topclubs komen in actie in de eredivisie: Ajax speelt om 12.15 uur uit tegen Sparta Rotterdam, Feyenoord neemt het om 14.30 uur op tegen FC Twente in Enschede en PSV speelt om 16.45 uur een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Om 20.00 uur wordt de veertiende speelronde afgesloten met de wedstrijd Vitesse-AZ.

Wat heb je gemist?

Israël stelt een inreisverbod in voor alle buitenlanders in een poging de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus te stoppen. De maatregel gaat aankomende nacht in en duurt in principe twee weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit vanwege de nieuwe coronavirusvariant.

Ook moeten inwoners van Israël die terugkeren uit het buitenland verplicht drie dagen in quarantaine, melden Israëlische media. De maatregel geldt ook voor gevaccineerde Israëliërs. Zij moeten na drie dagen isolatie negatief testen op het coronavirus om de quarantaine op te heffen. Ongevaccineerde Israëliërs mogen pas na zeven dagen en een negatieve test de quarantaine verlaten.

In Israël is tot dusver één besmetting met omikron vastgesteld. Zeven andere besmettingen worden nog onderzocht.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Vanaf vandaag mogen amateursporters niet meer bij elkaar komen na 17.00 uur. Bij sportverenigingen zijn ze niet blij mee, maar er is ook begrip.

