Rust lijkt wedergekeerd op Salomonseilanden na rellen, drie doden gevonden

Na drie dagen van hevige rellen lijkt de rust wedergekeerd op de Salomonseilanden. In de hoofdstad van de archipel in de Stille Oceaan was het onrustig vanwege onvrede over premier Manasseh Sogavare. Australië en Papoea-Nieuw-Guinea hebben op verzoek van de eilandengroep agenten en diplomaten gestuurd om de orde te herstellen.

De demonstranten voelen zich achtergesteld door de regering. Ook klinkt er woede over de toenadering van de eilandengroep tot China. Premier Sogavara heeft de betrekkingen met Taiwan verbroken, ten gunste van China.

De afgelopen dagen gingen bijna zestig gebouwen in vlammen op, waaronder veel winkels en een politiepost. Ook in het parlementsgebouw werden brand gesticht. Met name in de Chinese buurt werden winkels geplunderd.

Gisteren werden drie lichamen gevonden in een afgebrand gebouw in de Chinese wijk. Hun dood lijkt samen te hangen met de protesten van de afgelopen dagen, melden Australische media.

Avondklok en arrestaties

Met steun van de Australische en Papoea-Nieuw-Guineese ordetroepen wisten de autoriteiten van de Salomonseilanden de onrust in de kiem te smoren. In Hoinara werd een avondklok ingesteld. Ruim honderd relschoppers en betogers zijn gearresteerd. De schade wordt geschat op 227 miljoen dollar, schrijft The Solomon Star.

Vanuit de lucht is de schade in de hoofdstad te zien: