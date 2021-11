Opnieuw aanhoudingen in Groningen, noodbevel in Zwolle

Ook vanavond is het in verschillende plaatsen onrustig. In Zwolle is rond het voetbalstadion van PEC Zwolle een noodbevel afgekondigd. Burgemeester Peter Snijders nam de maatregel nadat supporters op sociale media hadden opgeroepen om daar samen te komen. Het noodbevel is tot 05.00 uur vannacht van kracht.

PEC speelde vanavond een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De gemeente en politie vreesden dat door een toestroom van supporters de openbare veiligheid in gevaar zou komen en dat er zwaar vuurwerk zou worden afgestoken. Supporters van PEC Zwolle zorgden eerder dit jaar ook al voor onrust, stelt de burgemeester in het noodbevel.

De maatregel houdt in dat de politie eerder mensen om identificatie mag vragen. Voetbalsupporters die zich in het gebied rond het stadion begeven moeten op aanwijzing van de politie direct het gebied verlaten. Ook mogen ze geen kleding dragen die identificatie bemoeilijkt, zoals een bivakmuts.

Limburgse gemeenten

In de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Stein en Beek werd gisteren een noodverordening afgekondigd, naar aanleiding van berichten op sociale media en de rellen van afgelopen weekend zoals in Stein.

Er geldt een samenscholingsverbod en vuurwerk en objecten die als wapen gebruikt kunnen worden zijn verboden. Ook mag de politie preventief fouilleren.

In Sittard-Geleen, Stein en Beek geldt de noodverordening tot maandagochtend 08.00 uur. In Maastricht geldt die tot dinsdagochtend 06.00 uur.