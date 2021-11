Geen PVV-lijst in Rotterdam, lokale PVV-leider valt Wilders af

De PVV doet volgend jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De officiële verklaring is dat er te weinig geschikte kandidaten zijn gevonden om een lijst samen te stellen.

Het lijkt er echter op dat het ook te maken heeft met onenigheid tussen partijleider Wilders en het Rotterdamse PVV-gemeenteraadslid Maurice Meeuwissen.

Regionale omroep Rijnmond wijst erop dat Meeuwissen de partijleider openlijk is afgevallen. Kort na de hevige rellen op de Rotterdamse Coolsingel wees Geert Wilders met de beschuldigende vinger naar "Marokkanen" als relschoppers.

De tweet is door Twitter onzichtbaar gemaakt, maar leidt nu toch tot een afkeurende reactie van Meeuwissen. "Met eigen ogen zag ik dat het tuig bestond uit alle lagen van de bevolking met alle mogelijke achtergronden. Triest dat mensen dit soort tuig 'éénzijdig framen", schrijft hij op Twitter.

MeeuwissenNL

Het blijft niet bij deze tweet. Meeuwissen kwam ook al met een poll waarin hij zich afvroeg of er behoefte bestaat aan een kopie van de PVV Rotterdam, als de PVV niet meedoet aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Eerder deze maand veranderde hij de naam van zijn twitteraccount van @Meeuwissen_PVV in @MeeuwissenNL.

Meeuwissen is op dit moment de enige PVV-er in de raad van Rotterdam. Hij werd vier jaar geleden lijsttrekker toen de aanvankelijke lijsttrekker Géza Hegedüs het veld moest ruimen. Een dag nadat Hegedüs was aangesteld als lijsttrekker, doken racistische uitspraken uit zijn verleden op. Ook bleek hij sympathisant van de Britse Holocaust-ontkenner David Irving.