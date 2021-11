Nieuwe coronavariant opgedoken in Zuid-Afrika, lijkt zich snel te verspreiden

Een speciale werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie buigt zich op verzoek van Zuid-Afrika morgen over het nieuwe virus. Mogelijk krijgt de B.1.1.529-variant ook een aanduiding met een letter uit het Griekse alfabet, zoals de nu dominante deltavariant.

De Zuid-Afrikaanse coronaspecialist Tulio de Oliveira zegt dat de nieuwe variant veel mutaties heeft, waaronder meer dan dertig mutaties die van belang zijn voor verspreiding. "We zien dat het virus zich mogelijk zeer snel kan verspreiden. We denken dat het zorgstelsel de komende dagen en weken onder druk komt te staan."

Hoogleraar microbiologie Ravindra Gupta van de universiteit van Cambridge zei tegen persbureau AP dat er tijd nodig is om vast te stellen of deze variant verantwoordelijk is voor de snelle toename van het aantal besmettingen. "De kans is groot", zei hij en hij prees de Zuid-Afrikaanse wetenschappers dat ze de variant zo snel hebben ontdekt en het bestaan ervan wereldkundig hebben gemaakt.

Slechts 24 procent van de inwoners van Zuid-Afrika is volledig gevaccineerd en het aantal vaccinaties per dag is nog niet de helft van de 300.000 waar de regering naar streeft.

Maatregelen Israël en VK

Israël heeft Zuid-Afrika en zijn buurlanden op de "rode" lijst gezet. Wie uit zo'n land komt en geen inwoner van Israël is, komt Israël niet in. Reizigers die uit die landen naar Israël terugkeren moeten zeven dagen in quarantaine op een door de staat aangewezen locatie. Ze mogen daar pas weg als ze negatieve uitslagen van twee PCR-tests kunnen laten zien.

The Guardian schrijft dat ook het Verenigd Koninkrijk maatregelen neemt. Reizigers die uit Zuid-Afrika zijn teruggekeerd zouden worden opgespoord, ook zij moeten een test afleggen.