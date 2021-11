Geen Sinterklaasakkoord, Kamer na volgende week bijgepraat over formatie

In de brief aan de Kamervoorzitter staat dat de verdere voortgang van de gesprekken mede in het teken staat van verplichtingen die de onderhandelaars hebben in de Kamer of het demissionaire kabinet. Het gaat dan onder meer over de bestrijding van de coronapandemie en de behandeling van de begroting.

Ook vandaag en morgen zou er weer worden gepraat op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, maar dat kon niet doorgaan door het Catshuisberaad dat wordt gehouden in verband met de vervroegde coronapersconferentie van morgen. Er wordt vandaag wel gesproken over de formatie, maar dat gebeurt in het Logement, aan het Plein in Den Haag.