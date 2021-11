Vier doden bij Deense actie tegen piraterij bij West-Afrika

Een Deens marineschip heeft voor de kust van West-Afrika in een actie tegen piraterij vier mensen doodgeschoten. Dat gebeurde gisteren net buiten de territoriale wateren van Nigeria.

Een Seahawk-helikopter van het fregat Esbern Snare zag een snelle motorboot met acht opvarenden zich verdacht ophouden in de buurt van een aantal vrachtschepen. Vanaf het Deense schip werden daarna waarschuwingsschoten gelost om de boot tot stoppen te dwingen. De piraten vuurden daarop gericht terug, zo staat in een verklaring van de Deense marine.

Daarop schoten ook de Denen gericht. Daarbij werden vier opvarenden van de piratenboot gedood, een vijfde raakte gewond. De boot werd tot zinken gebracht. Volgens de Deense marine was er sprake van zelfverdediging. Er zijn geen Deense marinemensen gewond geraakt bij het incident. Vier piraten zijn gevangengenomen en aan boord van het fregat gebracht.

Premier op bezoek

De Esbern Snare is met bijna 138 meter een van de grootste gevechtsschepen van de Deense marine. Het fregat werd in 2005 in gebruik genomen en wordt geregeld ingezet bij internationale missies. Er zijn ongeveer 175 bemanningsleden aan boord.

Het schip werd een jaar geleden in de Golf van Guinea gestationeerd als onderdeel van een missie tegen piraterij. De wateren voor de West-Afrikaanse kust behoren tot de gevaarlijkste ter wereld voor de koopvaardij. Van 2008 tot 2017 waren er ook al Deense marineschepen in de regio actief.

Juist deze week is de Deense premier Mette Frederiksen op bezoek in de regio. Een bezoek aan de Esbern Snare stond ook op het programma, maar op het moment van het incident was ze niet aan boord, zo meldt een woordvoerder.