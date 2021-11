Riskante boottocht over Kanaal blijft populair, ondanks risico's

Het was volgens de burgemeester van Calais een tragedie "die iedereen zag aankomen": zeker 27 migranten kwamen gisteren om het leven nadat hun bootje op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland kapseisde. "Hier was ik al jaren bang voor", zei ze tegen Franse media.

Ze is aangeslagen en tegelijk getergd dat de illegale mensensmokkel over het Kanaal niet afdoende wordt tegengegaan. Integendeel: de afgelopen maanden nam het aantal illegale overtochten fors toe. Alleen gisteren al vertrokken er 25 bootjes met groepen migranten vanuit Calais.

Dat is vrij uitzonderlijk: normaal gesproken neemt de migratie over zee af in de winter, vanwege de slechtere weersomstandigheden. De temperatuur van het water in het Kanaal daalt tegen het einde van het jaar onder de 10 graden Celsius.

Tunnel niet meer mogelijk

Dat dit nu wel gebeurt is een kwestie van vraag en aanbod, zegt Jorrit Rijpma, hoogleraar Europees Recht en migratiedeskundige van de Universiteit van Leiden. "De migratie is grotendeels verschoven van verstoppen in vrachtwagens naar bootjes, en de mensensmokkelindustrie faciliteert dat."

De oversteek per trein of auto via de Kanaaltunnel is vrijwel onmogelijk gemaakt, zegt Frankrijk-correspondent Frank Renout. "Tegenwoordig staan er overal hoge hekken en bestaat er strenge controle op de vrachtwagens. De boot is daarom de enige mogelijkheid om over te steken."