'Autofabrikant Rivian werkt aan Europees hoofdkantoor in Nederland'

De Amerikaanse fabrikant van elektrische SUV's en pick-ups Rivian werkt in Nederland aan een Europees hoofdkantoor, schrijft het FD. Vorig jaar startte het bedrijf volgens de krant twee dochterondernemingen in Amsterdam, Rivian Europe en Rivian Netherlands. Inmiddels zouden er minstens twintig mensen werken.

Deze maand beleefde de fabrikant de grootste Amerikaanse beursgang sinds 2014. De totale waarde van de aandelen is momenteel zo'n 100 miljard dollar, terwijl het bedrijf in de twaalf jaar dat het bestaat 156 auto's heeft afgeleverd. Er staan wel tienduizenden bestellingen in het orderboek.

Beleggers kijken dan ook met name naar de toekomst. Ze hopen dat Rivian de markt voor elektrische SUV's en pick-ups openbreekt, zoals Tesla dat eerder voor elektrische auto's deed. Uitbreiding naar Europa zou onderdeel van die ambitie kunnen zijn.

Concurrenten

Rivian wil tegen de krant niet zeggen of er inderdaad aan een Europees hoofdkantoor in Nederland gewerkt wordt. Vanwege de recente beursgang zit het bedrijf naar eigen zeggen in een verplichte 'stille periode'. Begin dit jaar kondigde ook autofabrikant Stellantis, waaronder onder meer Fiat, Peugeot en Jeep vallen, een Nederlands hoofdkantoor aan.

Ook concurrent Tesla begon zijn Europese plannen in Nederland. In 2013 werd in Tilburg de eerste Tesla-fabriek buiten de VS geopend. Die is inmiddels weer dicht. Ook Rivian zou kijken naar een productielocatie in Europa. Het Verenigd Koninkrijk heeft daarvoor volgens het FD momenteel de beste kaarten.