Zeker 20 migranten omgekomen in Kanaal voor kust van Calais

Voor de kust van het Franse Calais is een boot met migranten gekapseisd. Daarbij zijn volgens de Franse politie zeker 20 mensen om het leven gekomen. De burgemeester van de Franse kustgemeente Teteghem zegt dat er zeker 24 doden zijn, nieuwszender BFMTV spreekt op basis van een politiebron over 27 doden.

De Franse minister Darmanin van Binnenlandse Zaken is onderweg naar Calais. Op Twitter staat hij stil bij de tragedie. "We kunnen ons niet vaak genoeg uitspreken over het criminele karakter van de smokkelaars die deze overtochten organiseren", zegt Darmanin.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. Een visser zag volgens persbureau AFP vijftien lichamen in het water drijven en sloeg alarm. De boot was vrijwel zeker onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Verschillende reddingsschepen zijn betrokken bij de reddingsactie.

Op deze beelden is één van de 25 boten te zien die vanochtend is vertrokken vanaf de Franse kust. Het is nog onduidelijk of deze boot onderweg is gekapseisd: