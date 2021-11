Niemand wil Lelyverzameling hebben

Een collectie documenten, foto's en aandenkens rond ingenieur Cornelis Lely ligt onaangeroerd op zolder van Ed Voigt. De verzamelaar (75) uit Lelystad is verbolgen dat hij zijn levenswerk al drie jaar niet kan tentoonstellen. Museum Batavialand in Lelystad zegt geen behoefte aan de verzameling te hebben.

Twee jaar geleden nam de voltallige gemeenteraad van Lelystad een motie aan om Voigts verzameling voor de stad te behouden. Maar sindsdien is er weinig ondernomen, zei Voigt gisteravond boos tijdens een raadsvergadering.

De Lelystedeling beschikt naar eigen zeggen over ongeveer 140 panelen die de levensloop van Cornelis Lely beschrijven. Daar zitten ook schenkingen van de nazaten van de grondlegger van de Zuiderzeewerken bij. De verzamelaar: "Van de wieg tot het graf, van 1854 tot 1929. Ik bezit 98 procent van alle documenten over Lely die bekend zijn." Het gaat om originelen en kopieën.

Museum Batavialand in de stad heeft geen belangstelling voor de uitgebreide collectie historische documenten en voorwerpen van Cornelis Lely, meldt Omroep Flevoland. Voigt bevestigt dat er een gesprek tussen hem en de museumdirectie is geweest. Dat leverde volgens de verzamelaar niets op.

"Ik heb nooit gezegd dat wij Voigts materiaal niet willen hebben", reageert directeur/bestuurder Jan Vriezen van Museum Batavialand. Er speelt, zegt hij, vooral iets tussen Voigt en zijn voorganger.

Enkhuizen zegt 'nee'

De Lely-verzamelaar overweegt zijn spullen aan te bieden aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Maar de directie daar hoeft ze niet, laat een woordvoerster weten. "Hoe indrukwekkend deze verzameling ook is, een museum heeft de taak om oorspronkelijke objecten te verzamelen."

Het museum in Enkhuizen vindt dat de Voigt-verzameling voornamelijk 'documentaire waarde' heeft en geen museale. "Gegeven de zeer beperkte depotruimte waar het Zuiderzeemuseum over beschikt is uitbreiding met documentaire objecten niet wenselijk. Het museum kan dus helaas geen onderdak bieden aan deze verzameling."

Gemeente Lelystad is verbaasd

De opstelling van Voigt bevreemdt de gemeente Lelystad, zegt een woordvoerster. "Meneer Voigt heeft ons vorig jaar meegedeeld dat hij zijn collectie voorlopig niet wil uitlenen. We waren verrast dat hij gisteravond insprak", zegt ze.

De Lelystedeling spreekt dat tegen: "Ik heb ze gezegd dat een deel van mijn verzameling vorig jaar niet beschikbaar was, omdat er herdenkingen en tentoonstellingen waren."

Voigt exposeert de collectie geregeld op verschillende plekken in het land, maar vindt dat de verzameling in Lelystad thuishoort. Daarnaast hoopt hij dat als de collectie een vaste plek krijgt in de stad, de lokale jeugd op die manier de geschiedenis ook meekrijgt. En er is nog een andere reden: "Ik word ook een dagje ouder. Je werkt naar een expositie toe en dat kost veel energie. Ik wil het gewoon op orde hebben."

Bij Museum Batavialand komt Voigt niet veel verder. Directeur/bestuurder Vriezen laat weten dat de collectie eerst moet worden onderzocht op museale waarde. "Dat zou een derde partij moeten doen", vindt hij. "Ik vind het verder vooral belangrijk dat de verzameling publiek toegankelijk is."

De kleinzoon van Cornelis Lely bekijkt de situatie met argusogen. "Voigt is een tentoonstellingsruimte in Lelystad in het vooruitzicht gesteld, en die afspraken zijn niet nagekomen, begrijp ik", zegt Jan Lely.