Blokhuis: vermist notitieboek in onderzoek Van Lienden terecht

Een vermist notitieboek met aantekeningen van een onderzoeker over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is terug. Demissionair staatssecretaris Blokhuis schrijft aan de Tweede Kamer dat het onderzoek kan doorgaan.

Twee weken geleden meldde Blokhuis dat een onderzoeker van Deloitte zijn notitieboek met persoonlijke aantekeningen was kwijtgeraakt en dat een "anoniem persoon" het in bezit had. De staatssecretaris schrijft nu dat de vinder het boek aan het onderzoeksbureau heeft teruggegeven.

Teleurstelling

Blokhuis heeft tegenover Deloitte wel zijn "teleurstelling'' uitgesproken over het zoekraken en over de aanvankelijke afwikkeling ervan door het onderzoeksbureau. Deloitte heeft zijn excuses aangeboden en erkend dat het is tekortgeschoten.

Al met al kan Deloitte doorgaan met het onderzoek, heeft de staatssecretaris besloten. Volgens Blokhuis is het terugkrijgen van het boek zowel voor de direct betrokkenen als voor de voortgang van het onderzoek een positieve ontwikkeling.

Het onderzoek moet helderheid bieden over de deal die Van Lienden en twee zakenpartners met het ministerie van Volksgezondheid in het begin van de coronacrisis sloten over de levering van mondkapjes. Van Lienden wekte eerst de indruk dat hij niets aan de verkoop van de mondkapjes verdiende, maar moest daar later van terugkomen.

Dit vertelde Van Lienden eerder bij Buitenhof over de deal: